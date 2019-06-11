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ريم النجم: لن أرتدي الحجاب من أجلكم

ريم النجم: لن أرتدي الحجاب من أجلكم
خالد الظفيري(صدى):

نشرت المذيعة الكويتية ريم النجم، مقطع فيديو، تبرر فيه أسباب رفضها ارتداء الحجاب، ما عرّضها لموجة انتقادات واسعة.

و هاجمت ” ريم “ المحجبات، قائلة: ” الحجاب، حجاب النفس، حجاب القلب، ياما في محجبات لشعرهم وهما فساد الفساد، الحجاب مش هو اللي تعرفونه “ .

وأضافت: ” ليه ألبس حجاب وأنا عاملة ميكاب وعدسات ورموش وألبس مرصص، الحجاب مطهر وغني عن كل هذا، لأن نمس الحواجب حرام، ما تدرون صح، بس عشان أنتم تبون ذلك تحللونه ” .

وتابعت: ” إزاي ألبس حجاب وانمس حواجبي، الأفضل لي ألبس حجاب العباية والحجاب الصجي، ما ألبس حجاب اللي أنتم تبون إني ألبسه، ولن أرتدي الحجاب من أجلكم “ .

وفتحت هذه التصريحات، باب الانتقادات عليها، وذلك بعد الجدل الذي أُثير، بعدما نُسب إليها فيديو فاضح، خلال رقصها في أحد الملاهي الليلية بفستان قصير للغاية والذي نفته تمامًا.


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