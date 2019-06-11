استغرقت 10 سنوات لتطويرها سرًا.. أمريكا تستعد لاختبار الطائرة الرصاصة

واشنطن(صدى):

بعد مرور 10 سنوات من عمليات التطوير لها، باتت أمريكا على أعتاب اختبار الطائرة الرصاصة التي اتخذت 10 سنوات للتطوير سرًا .

وتم تطوير الطائرة على مدار العشر سنوات سرًا، حيث لم يتم الإعلان عن الخصائص التقنية لها من قبل مجموعة “ أوتو ” لتطوير الطائرات.

وقالت صحفة ” الديلي ميل ” إن الطائرة الرصاصة تمل اسم Celera 5‪00L. ، وتم التقاط صورها لأول مرة في مطار لوجستيات جنوب كاليفورنيا، حيث كانت تخضع لاختبارات الطيران الأولى من قبل طيار ناسا سكوت هاو.

تجدر الإشارة إلى أن سبب تسمية الطائرة بـ الطائرة الرصاصة هو شكلها الذي يُشبه الرصاصة.

وتم تسريب بعض المعلومات عن الطائرة والتي تشير إلى أنها ستكون قادرة على الطيران بسرعة ٨٨٠ كيلومتر في الساعة، وعلى ارتفاعات تصل إلى ٢٠ كيلو متر.