الجهات الأمنية تحاول فك لغز العثور على مسن متوفي بمركبته في جدة

نايف السالم(صدى):

سيطرت حالة من الغموض على واقعة العثور على مسن متوفي داخل مركبته في حي الحرازات بجدة قبل 3 ساعات من الأن .

وقامت الأجهزة الأمنية في جدة بفتح ملف تحقيق في قضية المسن المتوفي، والذي عُثر عليه في تمام الساعة السابعة اليوم الثلاثاء، ويبلغ من العمر 92 عامًا، متوفَّيا بمركبته .

وقبل العثور على جثة المسن، كان قد ذهب إلى تشاليح بريمان لشراء قطعة إلا أنه اختفى.

وأجرت الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية عملية بحث بعد الإبلاغ عن تغيب المسن، حتى تم العثور عليه متوفَّى في مركبته من قِبل ذويه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي شرعت في التحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها.