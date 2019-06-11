أميرة خالد(صدى):

أصبح الأن الشيب صيحة من صيحات الموضة، وعلى الرغم من ذلك يسعى البعض للوقاية من الشيب المبكر خاصة النساء.

ويوجد أسباب وأمور قد نجد اننا نمارسها يوميًا دون علم ولكن تُسرع عملية الشيب في عمر مبكر.

ونرصد في السطور التالية أهم 3 أسباب تؤدي إلى الشيب المبكر.

– الأطعمة:

لابد من الاهتمام بالتغذية السليمة لتجنب الشيب المبكر، فتجد أن الميلانين هو المسبب الرئيس لظهور الشعر الأبيض، لذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة الميلانين بالجسم، مثل السلمون والحبوب الكاملة والجزر والخضروات.

وفي السياق ذاته تحتاج إلى تناول أطعمة تحتوي على فيتامين “د”لتجنب الشيب المبكر، مثل السلمون والسردين، التونة، المحار، صفار البيض، وعيش الغراب.

وتجنب الأطعمة الدسمة أمر واجب لتجنب الشيب المبكر، فهي تسبب خللا في هرمونات الجسم وتغير لون الشعر.

– المواد الكيماوية:

والسبب الثاني الذي يؤدي إلى شيب الشعر مبكرا هو التعرض للمواد الكيماوية، والتي تضمن المنظفات المستخدمة في المنزل، ومستحضرات تعطير الجو، والمبيدات الحشرية، وكذلك مستحضرات الشعر، مثل الشامبو والصبغة وأنواع الصابون الكيميائي.

تلوث الهواء:

تلوث الهواء بوادم السيارات والأدخنة يمكن أن ياهم في سرعة شيخوخة الشعر.