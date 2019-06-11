حساب المواطن: لا نميز بين المتقدمين على أساس الوظيفة

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن بشأن إمكانية التسجيل للحصول على الدعم، خاصةً وأنه عاطل منذ 8 أشهر تقريبًا.

وشدد البرنامج على إمكانية التسجيل، حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليه الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم له.

وأودع برنامج حساب المواطن أودع أمس الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، عبر الرابط هنــــا .