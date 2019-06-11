نيمار عقدة ” مبابي ” في باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

أثارت تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة حول مستقبله، الجدل حول مدى رغبته في البقاء في صفوف باريس سان جيرمان.

وأكد ” مبابي ” في تصريحاته بعد فشل فريقه في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، أنه يشعر بالسعادة مع باريس سان جيرمان، لكنه يرغب في تحقيق المزيد.

وتعد تصريحات مبابي خير دليل على رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي، بالرغم من تمسك النادي به، إذ قال ” ربما حانت لحظة دراسة الأمر بتمعن أكبر، ربما يكون ذلك مع باريس الذي يسعدني وجودي معه، وربما في مكان آخر مع مشروع جديد ” .

وبعد تحليل تصريحات ” مبابي ” تم التوصل إلى 3 أسباب هانة تدفعه للرحيل عن باريس سان جيرمان، وهي:

– نيمار

بالطبع يعد البرازيلي نيمار النجم الأول واللاعب المدلل لإدارة باريس سان جيرمان، وهذا أهم ما يزعج “مبابي” الذي قدم الأداء الأفضل خلال الموسم الماضي.

ويطالب ” مبابي ” بأحقيته في الحصول على اهتمام أكبر يليق بقدراته، في الوقت الذي يستحوذ فيه نيمار على كل شيء.

– حلم الطفولة

يحلم ” مبابي ” من صغره أن يصبح نجمًا في صفوف ريال مدريد، ولحسن الحظ أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إعجابه في مواطنه مبابي، في الوقت الذي يسعى خلاله لتجديد العديد من الوجوه.

– اللعب المالي النظيف

يسعى باريس سان جيرمان إلى تجنب الحرمان من المشاركة الأوروبية التي قد يفرضها عليه الاتحاد الأوروبي، لذلك يتجه إلى قواعد اللعب المالي النظيف التي تحرمه من تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

وفي الوقت الذي يرغب فيه ” مبابي ” في السير على خطى ميسي ورونالدو، لن يتمكن فريقه الحالي من تدعيم صفوفه والمنافسة بشكل قوي للحصول على البطولة الأوروبية، وبالتالي يعلم أن فرصته ستزداد حال انضم لناد مثل عملاق إسبانيا ريال مدريد.