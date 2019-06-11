وفاة شخص غرقًا في مسبح استراحة برفحاء

فاطمة الرويلي(صدى):

توفي شخص غرقًا داخل مسبح باستراحة في حي الورود برفحاء، اليوم الثلاثاء.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، أنه ورد بلاغًا إلى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن حادث إنقاذ، في تمام الساعة الثالثة و53 عصر اليوم الثلاثاء.

وأضاف: وفور الانتقال للموقع تبين أن الحادث عبارة عن سقوط شخص في مسبح باستراحة بحي الورود، وتم إخراجه من قبل الدفاع المدني ونقله إلى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن الغريق توفي لاحقًا، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي المتوفى وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد العنزي، في تصريحه على أهمية أخذ كافة الاحتياطات الضرورية عند السباحة سواء في الأندية أو الاستراحات ونحوه والتي تتضمن وجود أشخاص مؤهلين في أعمال الانقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة والتأكد من توفر أطواق النجاة وكافة التجهيزات اللازمة.