شركة علم تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة علم، عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مستشار مشارك تطوير الأعمال (Associate BD Consultant)، مستشار تقني أول – عالم بيانات (Senior Technical Consultant – Data Scientist)، مستشار تقني أول – المنصات والعروض (Senior Technical Consultant – Platforms and Offerings)، مهندس مشارك ضمان الجودة (Associate QA Architect).

كما تضمنت الوظائف: مستشار تقني مشارك دوت نت (Associate Technical Consultant – Fullstack .NET Developer)، مطوّر أول تكامل منتجات الأعمال (Senior Business Developer – Product integration)، مطوّر أعمال أول – السلامة والأمن (Senior Business Developer -Safety & Security، مدير المشروع – التنقل (Project Manager – Mobility).

وأكدت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م، وذلك عبر الرابط هنــــا .