متسولة تحصد 17 ألف دولار في أقل من شهر ” إلكترونيًا “

ابوظبي(صدى):

يبدو أن المتسولون بدأوا في ابتكار طرق جديدة بعد انكشاف الحيل التي يتبعوها كافة في الشوارع؛ لذلك لجأ البعض إلى التسول إلكترونيا.

ونجحت بالفعل متسولة في دبي في أن تجمع 50 ألف دولار خلال 17 يومًا فقط عبر التسول الإلكتروني؛ فكشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أنه تم القبض على امرأة أجنبية مطلقة جمعت 50 ألف دولار خلال 17 يومًا فقط.

وأوضح أنها في سبيل الحصول على الأموال نشرت صور أبنائها على المواقع وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم،بينما فضحها طليقها الذي أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي ” e-crime ” مؤكدًا أن أبناءهما يعيشون معه حياة كريمة منذ سنوات.