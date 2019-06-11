شركة سيمنز تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمنز (شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظيفة الشاغرة بمسمى (مُدير سلامة الجودة Quality Safety Manager)، موضحة عددًا من الشروط في المتقدم.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص تقني أو تخصص إدارة الأعمال ومؤهل مُعترف به في مشاريع مُماثلة مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المهن المحددة، ويفضّل خبرة ثلاث سنوات أو أكثر في مجال النقل، خبرة سنتين في العمل مع المشاريع.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م، وذلك من خلال الرابط هنـــــــا .