” يمنع الأرق ” .. فوائد البطيخ الأصفر

أميرة خالد(صدى):

انتشر فى الأسواق البطيخ الأصفر الذى يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية والعناصر المفيدة للجسم، حيث أكد استشارى الطب البديل، أن هناك الكثير من الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول البطيخ الأصفر.

وتتمثل فى: يسرع عملية التئام الجروح والحروق، وإزالة الندبات الجلدية، يقوي القلب، ويحافظ على صحته، وينظم ضرباته، يساعد في تخسيس الوزن، لاحتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يعزز الشعور بالشبع.

يمنع الإصابة بالإمساك، ويسهل عملية الهضم، يمنع الإصابة بالبواسير، ويحسن صحة البشرة، والشعر، لاحتوائه على فيتامين ” أ ” ، كما ينقي البشرة من الكلف، والبقع، والتصبغات الجلدية، والنمش، ويوحد لونها.

ويخفض ضغط الدم المرتفع، لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، يقوي النظر، ويمنع جفاف العين، يقوي مناعة الجسم

ويزيد في إنتاج كريات الدم الحمراء، لاحتوائه على فيتامين ” ج ” اللازم لمساعدة الجسم في امتصاص الحديد.