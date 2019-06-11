” أرطغرل ” يخلق أزمة كبيرة في مصر

القاهرة(صدى):

أقدم مالك مطعم مصري إلى تغيير اسم مطعمه الذي يحمل نفس اسم مؤسس الحكم العثماني ” أرطغرل ” ، بعد حالة الجدل والانتقادات الواسعة التي حصل عليها.

وقدم محمود المنوفي مالك المطعم اعتذارًا إلى الجميع، وعلى الفور قام بتغيير اسم المطعم، مؤكدًا أنه لم يعلم أنه سيتسبب في هذه الموجة الضخمة من الغضب.

ويقع مطعم ” أرطغرل ” في محافظة مرسى مطروح المصرية، وحصل على موجة عالية من الانتقادات ودعاوى بالمقاطعة، نظرًا لارتباط اسمه باسم مؤسس الحكم العثماني، ما يكشف مدى كراهية الشعب المصري ومختلف الشعوب العربية لظلم واستبداد الأتراك.

وتسبب هذا المطعم في حملة غضب واسعة ضد السوريين المقيمين في مصر واتهامهم بتبييض أموال ” الإخوان ” ، إذ اُعتقد في البداية أن المطعم عائد إلى أحد السوريين قبل اكتشاف أن مالكه مصري الجنسية.