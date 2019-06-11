دراسة: التفكير في قتل مديرك أمر طبيعي وصحي

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أن التفكير في قتل المدير في العمل أمرًا طبيعيًا وصحيًا للأشخاص.

وأوضح خبراء علم الجريمة النفسي، أن التفكير في قتل شخص ما لفترة قصيرة، قد يمنع الإنسان من فعل هذا الأمر في الحقيقة، مؤكدين أنه رد فعل ” إنساني ” طبيعي.

وأفادت عالمة النفس الجنائي، جوليا شو، بأن هذه الظاهرة شائعة، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على المدراء في العمل، بل قد يفكر أحدهم ويتخيل أنه يقتل شريكه السابق، والقائمة تطول، بحسب شو.

وأضافت: ” الأوهام الإجرامية هي تمارين للعواطف، إذا بعد التفكير في الأمور، وتخيل كيف ستكون عواقب هذه التصرفات، سيكون قرارنا أننا لا نرغب بفعل هذا الأمر ” .