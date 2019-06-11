أنور قرقاش: السودان يعيش مرحلة حساسة بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان

ابوظبي(صدى):

كشف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عن استمرار تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف في تصريح له: رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الإنتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان.

وتابع: علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والإستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن تعليق حملة العصيان المدني بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.