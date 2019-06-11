تعليق العصيان المدني في السودان إلى إشعار آخر

الخرطوم(صدى):

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن تعليق حملة العصيان المدني بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان، معتز محمد صالح، إن تلبية مطالب القوى ستساهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد.

وصرحت الخارجية الأمريكية، بأنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني، مؤكدة ان الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه.

وأكد الوسيط الإثيوبي، أن المفاوضات بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية ستتواصل في أقرب وقت، فيما تم الاتفاق على وقف التصعيد الإعلامي.

وأضاف: لا نتدخل في الشأن السوداني ومهمتنا مساعدة الأطراف على حل المشكلة، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين.