ضبط منزل يُخزن فيه الملابس بعد جمعها من الحاويات الخيرية تمهيدًا لتوزيعها

علي القحطاني(صدى):

تمكنت وزارة التجارة ولاستثمار بمساندة الجهات الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط منزل شعبي في بريدة يستغله 12 شخص من العمالة المخالفة في تخزين الملابس بعد جمعها من الحاويات الخيرية تمهيداً لتوزيعها خارج المدينة.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على أنه تمت مصادرة 50 ألف قطعة من الملابس المخزنة داخل المنزل.

ويذكر أنه تم ضبط العمالة المخالفة من قبل الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.