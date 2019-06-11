استنكار عالمي.. قطر بلا حرية صحافة تستضيف حفلًا لحرية الصحافة

نايف السالم(صدى):

استضافت السفارة القطرية في واشنطن، حفل عشاء يتناول حرية الصحافة، بالتعاون مع صحيفة ” واشنطن دبلومات ” الشهرية.

وأثار الأمر حفيظة صحيفة ” واشنطن بوست ” ، التي تسائلت: “ كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟ ” .

وكشفت أن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، بينما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر.

وسلّطت الصحيفة، الضوء على قيام الحكومة القطرية باعتقال مراسل “ بي بي سي ” عام 2015، بعد أن أرسل تقارير تتحدث عن “ العمال الوافدة في قطر ” ، مضيفة أن حجم هذه العمالة يشكل نحو 95 في المئة من العمالة في قطر، وأنها برغم ذلك لا تمتلك أي حقوق،.