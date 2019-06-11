بالفيديو والصور.. فخامة حفل الحنة لأفراح آل مكتوم
نُشرت اليوم الثلاثاء، بعض الصور من ليلة الحنة أو الليلة العربية لأبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأظهرت الصور من أفراح آل مكتوم، فخامة وضخامة حفل ليلة الحنة، فيما تضمن الحفل كبار الشخصيات السياسية والاجتماعية، وحضور عدد كبير من الفنانين الذين أحيوا الحفل.
وأحيت حفل الحنة من الفنانة ميرنا طحان، والفنانة المغربية رقية ماغي، والأردنية زين عوض، فيما طغت الأجواء الفخمة على أفراح آل مكتوم التي وُصفت بالخيالية، ومن أكثر الأعراس الملكية فخامةً على الإطلاق.
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