الجامعة الإسلامية: بدء استقبال طلبات القبول في مرحلة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم, عن بدء استقبال طلبات القبول للطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1440 – 1441هـ لمرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وذلك عن طريق بوابة القبول الالكترونية على الرابط هنـــا، حتى 17 شوال الجاري.

وأوضحت أنه يشترط لقبول السعوديين والمقيمين (المنح الداخلية) الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات (ابتداء من خريجي العام الدراسي 1435 / 1436هـ)، وأن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسبابٍ تأديبية، وأن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً للقرآن الكريم كاملاً.

وأفادت بأنه يشترط لقبول للمقيمين مع شروط القبول للسعوديين: أن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية (سارية المفعول) في المملكة، وأن لا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد عن (25) عاماً.