بلدية رجال ألمع تباشر صيانة الطرق المتضرره بعد الأمطار

محمد السعران(صدى):

باشرت بلدية رجال ألمع يوم أمس الاثنين الموافق 7 / 10 / 1440 هـ بنطاق خدمات البلدية بالمحافظة ومكتبي الخدمات بحسوه والحبيل ،الأضرار التي خلّفتها الأمطار التي هطلت على محافظات منطقة عسير ومن بينها محافظة رجال ألمع والمراكز والقرى التابعة لها ،وذلك على مدار 24 ساعة بعد ورود 24 بلاغاً إلى البلدية ،مدعومين بالمعدات والكوادر البشرية التابعة للبلدية والتي كنت بواقع 28 عامل و3 شيول و5 لودرات ، وذلك وفق ما صرّح به رئيس بلدية رجال ألمع المكلف أحمد بن محمد زاهر.

وقد قامت البلدية بعمليات إزالة المخلفات التي حملتها مياه الأمطار والقيام بعمليات مسح وتنظيف للطرق وإزالة الأحجار والصخور الموجودة في طريق السيارات وإعادة تمهيد الطرق حتى لا تسبب أي عقبات في طريق سالكيها ، فضلاً عن مباشرة العديد من المواقع المتضررة والوقوف على ما تحتاجه من عمليات نظافة وصيانة .

كما دعا ” زاهر ” جميع أهالي المحافظة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عوائق أو مشكلات على الرقم 940 حيث تستقبل البلدية شكاوى المواطنين واستفساراتهم على مدار الساعة.