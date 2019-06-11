صحفية تسخر من فيفي عبده.. ورامي عياش يعلق: ” لغتك لغة شارع “

القاهرة(صدى):

رد رامي عياش على صحفية لبنانية سخرت من كليب أغنيته الجديدة ” يا سكاكر السكر ” ، الذي طرحه منذ أيام، والذي شاركت معه في تمثيله الفنانة الاستعراضية فيفي عبده.

وكانت الصحفية قد كتبت على صفحتها الشخصية إن الجاكيت الذي يرتديه ” عياش ” قريب من نوعية جاكيت الفنان ماجد المهندس، كما أن الكليب وكلمات الأغنية ” لا تتشاف ولا تتسمع ” وفيفي عبده أصحبت مستهلكة.

وقال ” عياش ” : ” لغتك لغة شارع.. ورأيك ليس قريبا حتى من النقد.. أنا بس مع الصحافة المحترمة ومع أي رأي يقال باحترام.. نوعك صار عار عالصحافة.. وماجد المهندس محترم مش هيك بينحكا يا عيب الشوم عليكي ” .