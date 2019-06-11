Gmail يتسبب في فضيحة كبرى لـ ” جوجل “

عادل الحربي(صدى):

تسبب البريد الإلكتروني الخاصة بشركة جوجل الأمريكية Gmail، في فضيحة كبرى أًصبحت تلاحق الشركة، وذلك بعما تعرض 1.5 مليار مستخدم لعملية اختراق.

وأكدت مجلة فوربس الأمريكية في تقرير لها، أن 1.5 مليار مستخدم لبريد Gmail ويحملون في نفس الوقت تطبيق ” تقويم جوجل ” تعرضوا لعمليات اختراق كبرى وهجوم بسرقة بيانات اعتمادهم، من قبل مجموعة من الهاكرز.

وأوضحت المجلة، أن ” الهاكرز ” استغلوا ثغرة أمنية ضيقة بين خدمات جوجل المختلفة والتي تم بلوغها من خلال ” بريد جوجل ” للوصول إلى بيانات المستخدمين؛ بهدف إجراء عمليات استغلال ضارة، وعمليات ” احتيال متطورة ” .

كما أشارت إلى أن الهاكرز استهدفوا مستخدمي Gmail من خلال استخدام إشعارات تطبيق ” تقويم جوجل ” الضارة والتي تمكن أي شخص من تحديد موعد لعقد اجتماع معك، إذ تعتمد هذه الثغرة على إرسال دعوة تقويم إلى أحد المستخدمين، ويظهر إشعار منبثق على هواتفهم الذكية ثم يقوم الهاكرز بتوجيه دعواتهم لتشمل رابطًا ضارًّا يمكنهم من سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بأي مستخدم من الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان.