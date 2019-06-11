وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة للرجال في مدينة (الرياض) لحملة الثانوية العامة .

وجاءت الوظائف الخالية كالتالي:

مشغل خدمات – وظائف متعددة – الرياض (Operator, Operation Services – Riyadh)

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

– مهارات في التواصل والقدرة على العمل ضمن فريق.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

المهام والوصف الوظيفي:

– المسؤولية عن معدات التشغيل العاملة في المدرج.

– التحقق من صلاحية الخدمة والإبلاغ عن المعدات المعيبة للصيانة

– متابعة أنشطة التحميل والتفريغ وفقاً لتعليمات ومعايير التحميل.

– تشغيل مركبات الدعم الأرضي والمعدات من أجل توفير خدمة فعالة وفي الوقت المناسب لعمليات الطيران في المدرج.

– المحافظة على بيئة عمل آمنة بأعلى المعايير خلال تسليم العمليات.

– التنسيق مع أعضاء الفريق لضمان التشغيل السلس لخدمات الطائرات غير التقنية.

– ضمان أن يتم تنظيم المركبات والمعدات داخل وخارج الطائرة (من وإلى الطائرة) بطريقة آمنة.

التقديم متاح حالياً ويستمر حتى الخميس القادم 1440/10/10هـ. من خلال الرابط هنــــــــا .