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وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالرياض

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة للرجال في مدينة (الرياض) لحملة الثانوية العامة .
وجاءت الوظائف الخالية كالتالي:

مشغل خدمات – وظائف متعددة – الرياض (Operator, Operation Services – Riyadh)

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.
– مهارات في التواصل والقدرة على العمل ضمن فريق.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– رخصة قيادة سارية المفعول.

المهام والوصف الوظيفي:

– المسؤولية عن معدات التشغيل العاملة في المدرج.
– التحقق من صلاحية الخدمة والإبلاغ عن المعدات المعيبة للصيانة
– متابعة أنشطة التحميل والتفريغ وفقاً لتعليمات ومعايير التحميل.
– تشغيل مركبات الدعم الأرضي والمعدات من أجل توفير خدمة فعالة وفي الوقت المناسب لعمليات الطيران في المدرج.
– المحافظة على بيئة عمل آمنة بأعلى المعايير خلال تسليم العمليات.
– التنسيق مع أعضاء الفريق لضمان التشغيل السلس لخدمات الطائرات غير التقنية.
– ضمان أن يتم تنظيم المركبات والمعدات داخل وخارج الطائرة (من وإلى الطائرة) بطريقة آمنة.

التقديم متاح حالياً ويستمر حتى الخميس القادم 1440/10/10هـ. من خلال الرابط هنــــــــا .


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