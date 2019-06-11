الأعيرة النارية تحوّل حفل زفاف إلى مأتم

القاهرة(صدى):

تحوَّل حفل زفاف في مصر، إلى مأتم بعدما أصيب اثنين بطلقات نارية أطلقها أشقاء وأصدقاء العريس احتفالًا بالعرس.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة النارية التي تسببت في الواقعة داخل سيارته وجرى نقل المصابين للمستشفى.

وأوضحت التحريات، أن أصدقاء وأشقاء العريس أطلقوا الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل العُرس من أسلحة نارية كانت بحوزتهم حيث نتج عن إصابة شابين جرى نقلهما إلى المستشفى، وحبس المتهمين.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبمواجهتهما أقر بقيام الثاني بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بالعُرس وجرى بإرشاده عن مكان السلاح المستخدم داخل سيارة الأول.