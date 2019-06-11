بالفيديو.. الحصيني: الرياض سجلت أعلى حرارة ومحصول التمور سينضج مبكرًا

عادل الحربي(صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى في الأحساء ” 46 ” بينما سجلت الرياض ” 45 ” مئوية، مؤكدًا أنها أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعلياً الأسبوع الماضي.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : معنى ذلك ان محصول التمور ربما ينضج هذه السنة في وقت مبكر خاصة انه متوقع استمرار الكتلة الحارة جداً وهي أول كتلة تؤثر علينا منذ دخول فصل الصيف.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البئة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.