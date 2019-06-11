إلزام زوج بدفع 173 ألف دولار تعويضا لطليقته عن الأعمال المنزلية

بوينس آيرس(صدى):

دفع زوج أرجنتيني تعويضًا لزوجته السابقة عن الأعمال المنزلية التي قامت بها منذ بداية زواجهما وحتى فترة الطلاق.

وألزم القضاء الأرجنتيني الزوج بدفع ما يقرب من 173 ألف دولار تعويضًا لزوجته السبعينية السابقة مقابل ما قامت به من أعمال منزلية على مدار 27 عامًا.

واستندت القاضية فيكتوريا فاما في قراره، على أن الزوجة كرست وقتها بالكامل للقيام بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال، مؤكدة أن هذا الحكم يعد معقولًا لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي بين الزوجين.

وأوضحت أن التعويض الاقتصادي هو أفضل تعويض بعدما قرر أن يهجر زوجته في هذا العمر وبعد 27 عامًا من الزواج، إذ ينص ” التعويض الاقتصادي ” في قانون الأحوال المدنية في الأرجنتين على تسديد مبلغ دفعة واحدة أو نفقة شهرية أو نقل ملكية أو أي طريقة أخرة للسداد.