عامل يقتل زميله لجلبه فتاة إلى غرفتهما

أبوظبي(صدى):

أقدم عامل آسيوي في أبو ظبي على قتل زميله في السكن بسبب جلب المجني عليه فتاة إلى غرفتهما المشتركة، حيث رفض شقيق المجني عليه التنازل عن حق محاكمة قاتل شقيقه مقابل الدية الشرعية التي عرضها عليه أهل المتهم.

ودفع المحامي الحاضر مع المتهم، بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن موكلة، مشيراً إلى أن الواقعة تتلخص في أن المجني عليه وفتاة حضرا سوياً إلى مقر تواجد المتهم.

ونشب بينهم خلاف حاد على خلفية قيام المتهم بارتكاب عدد من التجاوزات للوائح والانظمة المعمول بها في الشركة التي يعملون بها جميعًا.

وقال المحامي إن المتهم اخذ سكيناً كان موجودا بالمكان، وعندما حاول المجني عليه ردعه، قام المتهم بتوجيه طعنة إلى منطقة الصدر وأخرى إلى البطن، ما تسبب في وفاة المتهم،