قانوني: البعض يتاجر بالرقاب للحصول على مبالغ مالية طائلة

علي القحطاني(صدى):

كشف المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي، عن متاجرة البعض بالرقاب، ومطالبتهم بمبلغ مالي يقدر بملايين الريالات، مستغلًا حاجة المحكوم ضده بالقصاص.

وأشار ” النباتي ” ، إلى أن البعض استغل هذا الأمر ليتحصل من خلاله على مبالغ طائلة والهدف منها الكسب والتربح وليس الهدف منها الأجر مقابل التنازل عن قاتل ابنهم.

وأفاد بأن الأمر تطور لأن جعل البعض يتحدث بأسماء القبائل وكيف نحن أفراد القبيلة لا نترك ابننا، ويدخل شيوخ قبائل للتعميم على أفراد القبيلة وإحراجهم بل يصل إلى إلزامهم بالتبرع المالي لأحد أفراد قبيلتهم حتى لا يتم قصاصه، وذلك وفقًا لـ ” الوطن ” .