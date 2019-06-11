جمال ريان وعائلته يقدمان فروض الولاء والطاعة لإسرائيل

القدس(صدى):

تلاحق الفضائح الإعلامي الفلسطيني جمال ريان البوق الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية، لتكشف حقيقته وعائلته والجرائم التي يرتكبونها في حق الشعب الفلسطيني.

وكشف مقطع فيديو، تواجد ابنة عم جمال ريان في صف الإحتلال الإسرائيلي، إذ تعمل في الشرطة الإسرائيلية وتساهم في القبض على الفلسطينيين، مقدمين لولي نعمتهم الولاء والطاعة على حساب شعبهم ووطنهم المحتل.

وبينما تساهم ابنة عمه في تضييع حقوق الشعب الفلسطيني والقبض والاعتداء عليه، يخرج جمال ريان عبر قناة الجزيرة القطرية مخونًا الدول العربية والحكام بعد الاهتمام بالقضية الفلسطينية وتضييع حقوق الشعب.