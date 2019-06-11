سيارات Onix العائلية إطلاق جديد من شيفروليه

أميرة خالد(صدى):

أطلقت شيفرولية سيارة عائلية جديدة وأنيقة بثمن زهيد، حيث بدأ معمل ” GM ” في أوزبكستان منذ مدة بإنتاج سيارات Onix العائلية .

وفي هذا الصدد قال روستام يوسيبوف، نائب رئيس مجلس ” GM ” في أوزبكستان إن معمل شيفروليه هناك سيعمل على إنتاج ألفي سيارة من طراز Onix العائلية .

ومن المقرر أن يتم طرح هذه السيارات بنموذجين، الأول هاتشباك وسيدان، والثاني ستميزان ، على أن تتميز بهياكل أنيقة وانسيابية، وقمرة داخلية تتسع لخمس ركاب، مزودة بواجهة قيادة فيها شاشة متطورة تعمل باللمس، ومزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تزويد هذه السيارات بعجلات بمقاس 14 و15 إنش، ومحركات بأربع أسطوانات وعزم 120 و140 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وكشفت أنه من المنتظر أن تطرح نسخ معدلة منها تتناسب مع الطرق الوعرة أو المغطاة بالثلوج، على أن يبدأ سعرها من 10 آلاف دولار.