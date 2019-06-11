فيديو نادر للسعي بين الصفا والمروة قبل 91 عامًا

نايف السالم(صدى):

يشعر الكثير منا بالاشتياق إلى زمن الماضي الجميل بكل تفاصيله، فكان يعكس هدوء وصفاءً وملامحًا طيبة، تمنى الكثير لو كان يعيش حينها.

وفي عودة جديدة إلى الماضي الجميل قبل 91عامًا نسلط الضوء على مكة المكرمة في عام 1346هـ/ 1928م.

وننشر فيديو يرصد السعي بين الصفا والمروة عام 1346هـ/ 1928م، حيث كان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- قد أمر في ١٩٢٧م بتبليط المسعى بالحجر الصوان المربع منعًا لإثارة الغبار.

ويلاحظ في الفيديو النادر أن المسعى كان خارج المسجد إلى أن تم ضمه إلى المسجد في توسعة الملك سعود رحمه الله.