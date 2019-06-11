إماراتي متهم بالتجسس على ترامب يكشف الحقيقة

واشنطن(صدى):

نفى رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك، اليوم الثلاثاء، مزاعم أوردها موقع إلكتروني أمريكي بشأن تجسسه على الإدارة الأمريكية لصالح بلاده.

وكان التقرير الذي نشره الموقع عن رجل الأعمال الإماراتي، شارك في إعداده الصحفي بقناة الجزيرة القطرية ماتيو كول.

وعمل هذا الموقع منذ أشهر على إعداد الأخبار والتقارير التي تستهدف المملكة والإمارات بالتحديد، وهو ما دفع كثيرين للاعتقاد بأن وراءه جهة قطرية بشكل مباشر.

وفي تقريره عن رجل الأعمال الإماراتي قال الموقع إنّ راشد المالك تلقى عشرات آلاف الدولارات شهريًا لجمع معلومات حول سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط في 2017، حيث استند الموقع إلى مصادر مجهولة لم يكشف عنها.

ونفى محامي المالك المعلومات، قائلا: إنّ ” موكله ليس عميل استخبارات ولم يكلّف على الإطلاق بنقل معلومات بشأن الأعمال الداخلية لإدارة ترامب “ .

وأوضح أنّه ” ناقش في عدّة مناسبات أفكارًا تجارية متنوعة لمشاريع إماراتية في الولايات المتحدة “ .