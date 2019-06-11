العثور على مفقودي عطيف الباحة في منطقة وعرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

عثرت فرق الدفاع المدني بالباحة، على مفقودي عطيف الباحة في منطقة وعرة بمنتصف عقبة العطيف، بعد فقدانهما في العقبة الجبلية المخصصة للمشي بالأقدام.

وأكد العقيد جمعان بن دايس الغامدي المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في الباحة، أنه تم العثور على مفقودي عطيف الباحة مصابان بالإجهاد والإرهاق، وهما مواطنين إحداهما يبلغ 59 عامًا والآخر 46 عامًا، على بعد 15 كم من بداية العقبة.

وأوضح أن تضاريس المنطقة شكلت تحديًا صعبًا أمام رجال الدفاع المدني في بلوغ المفقودين، إذ أن الطريق قديم جدًا ومتهالك بفعل عوامل التعرية، وكان محفوفًا بالمخاطر والمنحدرات الشاهقة.

كما أشار إلى أنه بفضل الله تم العثور عليهما، وتأمينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبة، بالإضافة إلى الكشف عليهما وإسعافهما من قبل الجهات المختصة.

وتبلغ الدفاع المدني بالباحة، بلاغًا حول شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفة التي تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام في الثامنة مساء أمس، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ المكونة من 12 فردًا من أعلى العقبة وأسفلها، وتمت مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وتم الوصول في تمام الساعة 8:30 صباحًا.