سعد الحريري: لا يجب وضع السعودية في خصومة مع لبنان

بيروت(صدى):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أنه لا يجب أن نضع الدول العربية والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان.

جاء ذلك خلال حديثه عن علاقات لبنان مع الدول العريبة، إذ قال: يجب أن يكون معلوما أن هذه العلاقات غير خاضعة لمزاج البعض، أول سطر في الدستور يقول أن لبنان بلد عربي فهذا لأن لبنان عربي وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية.

وتابع: ومن المفيد التذكير أنه عندما يقف رئيس الحكومة على أي منبر فهو يتكلم بإٍسم لبنان وأنا حضرت قمة مكة وباسم لبنان ووافقت على القرارات باسم لبنان، وموقفي وكلمتي في القمة هما قمة بالالتزام بالبيان الوزاري ومن يرى غير ذلك فليعود الى كل قرارات القمم السابقة ويرى من يخرق النأي بالنفس.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: حلنا أن نفهم أن مصالح البلد قبل مصالحنا الخاصة والسياسية والولاء الى لبنان بتقدم الولاء لأي محور.