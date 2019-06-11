بالصور.. ” جبلا هادا وضرم ” أجمل المعالم السياحية في عسير

أبها(صدى):

كشف عمر الأسمري الباحث والمهتم بجانب الآثار والتاريخ والسياحة، المعالم السياحية في عسير، وتفاصيلها وأفضل الأوقات لزيارتها.

وأكد ” الأسمري ” أن منطقة عسير تعتبر وجهة سياحية ذات تضاريس، كما أن المعالم السياحية في عسير متنوعة ومتعددة، منها مراكز بللسمر التي تضم مجموعة من المواقع السياحية الجذابة.

وأوضح أن جبلا هادا وضرم الواقعان شمال شرق محافظة محايل عسير من أجمل جبال تهامة، إذ يزيد ارتفاعهما عن ١٩٥٠م عن مستوى سطح البحر، كما يتمتعان ببيئة جبلية ساحرة بتشكيلات من الصخور والكهوف الطبيعية.

وأضاف أن أهم ما يميزهما التنوع في الطقس، إذ ترتفع درجة الحرارة في أسفل الجبل ثم تعتدل في الوسط، ويظهر الجو البارد والضباب يصاحبهم الأمطار الصيفية في أعلى القمم، ليخرج الجبلين في النهاية بغطاء أخضر.

كما أشار إلى أنهما يشتهران بزراعة البن عالي الجودة مع الفواكه الصيفية المتنوعة، بالإضافة إلى المناحل والمواشي المختلفة التي تكثر فيهما وتعتمد على الغطاء النباتي من الحشائش والزهور المختلفة والمتنوعة، مع أشجار العرر والزيتون البري والبشام والغرب والسدر والطلح، لافتًا إلى وجود أنواع الطيور والعول والسباع عليهما ما يشكل بيئة متوازنة جميلة.

أما عن الاهتمام الحكومي بـ ” المعالم السياحية في عسير ” خاصة جبلا هادا وضرم، أكد ” الأسمري ” أن حكومة المملكة الرشيدة أولت اهتمام كبير تطوير الطرق التي شقت في تلك الجبال؛ ما يسهل بلوغ السيارات إليها بسهولة.