رجل يقطع لسان دب هاجمه والشرطة تفرض غرامة عليه

موسكو(صدى):

دخل أحد سكان جمهورية تيفا الروسية، في معركة شرسة مع دب انتهت بقطع لسان الدب وهروبه.

وتفصيلًا، قال نيقولاي، البالغ من العمر 29 عاما إنه لقي دبا في 1 يونيو الجاري في محمية ” خوتيمسكي ” حيث كان وزملاؤه يجمعون قرون الأيائل.

وأشار إلى أن الدب بدأ في الهجوم عليه ما دفعه إلى ضرب وجهه ومن ثم سقط على الأرض.

وأضاف أنه التقط لسان الدب بأسنانه عندما اعتلاه فقطع لسان الدب الذي أطلق زئيرا مخيفا واضطر إلى الفرار.

و قررت الشرطة فرض غرامة إدارية عليه وأصدقائه لإشعالهم النار في المحمية.