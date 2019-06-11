” زبدة الشيا ” أفضل علاج لمشكلات الشعر الجاف

أميرة خالد(صدى):

يحتاج الشعر الجاف إلى عناية يومية، حيث من العناصر الطبيعية التي يمكن أن تستعيني بها لحل هذه المشكلة بسهولة، هي زبدة الشيا خاصة إذا تم خلطها مع المكونات التالية كما يلي.

وتتضمن المكونات: 3 ملاعق من زبدة الشيا – ملعقة صغيرة من خل التفاح – ثمرة أفوكادو.

وأحضري وعاءً واهرسي فيه ثمرة الأفوكادو، ثم امزجيه مع زيدة الشيا، وأضيفي لها ملعقة من خل التفاح، وإذا شعرتِ بأن الكمية قليلة أضيفي المكونات ذاتها للخليط، وبعد الحصول على خليط متجانس دلّكي فروة الرأس به ثم ضعيه على الشعر حتى الجذور.

وبعد ذلك لفّي شعرك بمنشفة ساخنة واتركيه لمدة ساعتين على الأقل، وبعدها اغسليه بالشامبو الخاص بكِ.