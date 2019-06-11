من نادي النصر للزي الخليجي.. أجواء عربية تُزين عطلة إيفان راكيتيتش (صور)

نواف السالم(صدى):

حرص نجم برشلونة إيفان راكيتيتش ، اليوم الثلاثاء، على مواصلة عُطلته في دبي بعد أن زار أمس نادي النصر الإماراتي.

وقضى نجم برشلونة عطلته لليوم الثاني في أجواء عربية، حيث قام بجولة في دبي، والتقط الصور التذكارية بالزي الخليجي.

ونشر إيفان صوره عبر انستجرام والتي شاهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير، فبجانب الزي التقليدي الإماراتي ألتقط صورة مع أحد الدببه.

كما حرص اللاعب الكرواتي على التقاط الصور التذكارية مع رجال أعمال في الإمارات بعد أن التقى بعدد منهم.