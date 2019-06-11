بالفيديو.. جندي يحمل شخص من ذوي الإعاقة لإيصاله في مهرجان صيف الخرج

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام جندي من مرور محافظة الخرج بحمل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على ظهره لإيصاله بأمان في مهرجان صيف الخرج 40.

يأتي ذلك في بادرة إنسانية من الجندي الذي يُدعى حشان الفهادي لاقت استحسان الجميع.

‏وشهد الأسبوع الأول من مهرجان صيف الخرج 40 الذي تقام فعاليته بمدينة السيح حضور أكثر من 50 ألف زائر .

‏وتشهد فعاليات المهرجان إقبالاً متنامياً من الزوار نتيجة الإعداد المبكر من قبل اللجنة المنظمة في بلدية الخرج والاختيار الموفق لبرامج المهرجان هذا العام ، التي تدعم وتعزز جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه في إحداث تنمية وحراك دائم بما يدعم السياحة الداخلية.