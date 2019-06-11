صداقة مشروطة

قبل ان تصادق تعرف على صديقك على طباعه على اسلوبه لو عرفته جيدا قرر عمق هذه الصداقة فرصة نجاحك معه مبنية على مقدار فهمك لطباعه واستيعاب تفكيره وتجاهل عيوبه

كل منا له اصدقاء ولكن وقت الشدة تلتفت فلاتجد احدا ولو حاولت جذبه ليهتم بك ابتعد اكثر بحجة انه لايريد مشاكل والحقيقة هي انه ليس صديق حقيقي ولم يستوفي كل شروط ومتطلبات الصداقة حتى يستحق مناداته بلقب صديق

الصداقة شيء مقدس مهما اختلفت ظروفك وكثرت عيوبك هو بجانبك ينصحك ويساعدك

وعندما تقع يسندك ويشد عضدك

الان اجلس مع نفسك وحدد اصدقائك وتعرف عليهم اكثر اقترب منهم واعرف مشاكلهم ولاتنسى الدنيا مثلما تدين تدان فلكل منا مشاكله وهفواته والصديق هو عون لنا في اوقات الشدة

نصيحتي ان تنتقي الصديق الوفي قليل الكلام بفعله كبير يصونك ويدافعك عنك في غيابك يفتقدك لو غبت شديد قوي عطوف كريم هذه صفات من تختار ليكون صديق العمر ويمضي معك في المشوار