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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.

ويتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير, الباحة.


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