بالفيديو.. فرح الهادي تتعرض لحادث وتطلب النجدة

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة فرح الهادي، اليوم الثلاثاء، لحادث بسيارتها بعد انفجار أحد إطاراتها، أثناء قيادتها على احد الطرقات السريعة.

ونشرت عبر حسابها على ” سناب شات ” فيديو لها وهي تعبر عن انزعاجها وتطلب النجدة من شاحنة قريبة، وأعرب الكثيرون عن استغرابهم طريقة بكائها.

ويذكر أن عقيل الرئيسي زوج فرح أشار في مقابلة أحريت معه ضمن برنامج ” ممكن نتعرف أكثر ” الذي يقدمه الإعلامي علي نجم على أثير إذاعة ” مارينا ” إلى أنه اكتسب عداوة بعض الأشخاص بسبب ارتباطه بفرح.