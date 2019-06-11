  • الثلاثاء 11

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. فرح الهادي تتعرض لحادث وتطلب النجدة

بالفيديو.. فرح الهادي تتعرض لحادث وتطلب النجدة

بالفيديو.. فرح الهادي تتعرض لحادث وتطلب النجدة
أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة فرح الهادي، اليوم الثلاثاء، لحادث بسيارتها بعد انفجار أحد إطاراتها، أثناء قيادتها على احد الطرقات السريعة.

ونشرت عبر حسابها على ” سناب شات ” فيديو لها وهي تعبر عن انزعاجها وتطلب النجدة من شاحنة قريبة، وأعرب الكثيرون عن استغرابهم طريقة بكائها.

ويذكر أن عقيل الرئيسي زوج فرح أشار في مقابلة أحريت معه ضمن برنامج ” ممكن نتعرف أكثر ” الذي يقدمه الإعلامي علي نجم على أثير إذاعة ” مارينا ” إلى أنه اكتسب عداوة بعض الأشخاص بسبب ارتباطه بفرح.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *