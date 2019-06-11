مواطن ينجح في استزراع شجرة اللبان بعد إصرار 6 سنوات

علي القحطاني(صدى):

حقق مواطن إنجاز جديد في مجال الزراعة، حيث نجح في استزراع شجرة اللبان المنتجة للبخور العربي، بعد إجراء اختبارات طويلة على مدار 6 أعوام ماضية.

ويقول إبراهيم الدخيل إن تجربته في زراعة اللبان مهمة، بعد أن فشل بالفعل تجارب كثيرة في زراعة هذه الشجرة الأسطورية .

وتابع: ” نجاح زراعة شجرة اللبان جاء ثمرة لتجارب جرت في مواقع متعددة ” ، مضيفًا ” أهمية شجرة اللبان تكمن في قيمتها الاقتصادية الكبيرة، وتتركز مواقعها الرئيسية في مرتفعات وأودية ظفار، وهي شجرة معمرة تموت في الأجواء الباردة ” .

وتكتسب تجربة إبراهيم الدخيل أهميتها من الصعوبة التي واجهت الكثير على مر العصور في زراعة هذه الشجرة، فهي بقيت سراً غامضاً،فلم تنجح محاولات الرومان والإغريق في زراعة هذه الشجرة الأسطورية، والتي قامت عليها حضارات كبيرة في الجزيرة العربية.