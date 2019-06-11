أجواء فرحة العيد ترفرف على مستشفى شرق جدة وموظفيها

نايف السالم(صدى):

نظمت مستشفى شرق جدة لقاء معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية المدير الطبي الدكتور عباس الشيخ وعدد من قيادات المستشفى وقد هنأ المدير الطبي منسوبي المستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يعيده على الجميع أعوامًا مديدة في ظل وطن يرفل بنعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وقد شارك الجميع في حفل التهنئة المُقام بهذه المناسبة وسط أجواء سادتها مشاعر المحبة والإخاء .

والجدير بالذكر أن المستشفى تحرص دائماً على تنظيم حفلات المعايدة بعد إجازة العيد ليتمكن منسوبو المستشفى من تبادل التهاني بالعيد وذلك تأصيلاً لروح الزمالة والتقارب بين الموظفين .