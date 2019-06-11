بالفيديو والصور.. مقبرة سيارات فاخرة يغطيها غبار الصحراء بعد هروب أصحابها

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، واحدة من أغلى وأضخم مقابر السيارات في الخليج بالشارقة، وهي تحوي سيارات فخمة ومحركات كلاسيكية فاخرة.

ونشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، مجموعة من الصور للسيارات المغطاة بالغبار الصحراوي، والتي تنوعت بين ” فيراري، رولز رويس، بنتلي، رينج روفر ولامبورغيني ” .

وأوضح الصحيفة، أنه يُعتقد أن معظم أصحابها من المغتربين الذين فروا من الإمارات منذ سنوات بعد تخلفهم عن سداد القروض وتركوا السيارات وراءهم.

ويبدو أن حرارة الصحراء أثرت على المركبات باهظة الثمن، إلا أن البعض يبحث عنها من أجل قطع الغيار .