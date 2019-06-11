” السلمون ولحم البقر ” .. أكلات مفيدة للنفاس

أميرة خالد(صدى):

أوضح أطباء، اليوم الثلاثاء، أفضل الأكلات المفيدة للنفاس، ومنها السالمون ، حيث يمثل السالمون أحد الأغذية المثالية للمرضغات ومن أهم الأكلات المفيدة للنفاس ويُساعد مثل باقي الأسماك الدهنية على تعزيز طاقة الجسم.

ومن أهم مزايا هذا العنصر الغذائي أنه يشكل مصدرًا هامًا لحمض الدوكوزاهيكوينويك (DHA)، أحد الدهون ممتازة في بناء الجهاز العصبي لدى الطفل.

وأكد الأطباء على ضرورة الحد من تناول الأسماك التي تحتوى على الزئبق بنسبة لا تتجاوز 300 غرام في الأسبوع، في حين يحتوى سمك السلمون على نسبة ضعيفة من هذا المكون مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى (مثل سمك القرش وسمك أبو سيف وسمك الإسقمري ).

كما أن منتجات الألبان ضرورية في تعزيز الرضاعة الطبيعية بحيث يُساعد استهلاكها على توفير نسبة عالية من الفيتامينات B وفيتامين د وخاصة الكاليسيوم الذي يعتر ضروريًا لنمو عظام طفلك.

ويعتبر لحم البقر الخالي من الدهون من أفضل أنواع اللحوم في العالم ونحن نوصيك باستهلاكه خلال هذه الفترة لزيادة طاقتك حيث يوفر نسبة عالية من الحديد أحد العناصر المفيدة للغاية لسيما خلال فترة الرضاعة.