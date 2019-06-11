بالفيديو.. كارثة إنسانية تجتاح عائلة سورية بتركيا
شهدت عائلة سورية تعيش في تركيا، كارثة إنسانية بعدما أطلق ربة الأسرة النار على زوجته وطفليه، ثم أقدم على الإنتحار.
ونشبت مشاجرة بين الزوجين السوريين، أقدم على إثرها الزوج الغاضب ” عمر ” صاحب الـ42 عامًا على إطلاق النار على زوجته ” م.ش ” 37 عامًا وولديه، ثم رمي نفسه من نافذة شقته بالطابق الخامس في حي إسنلر بمدينة أسطنبول.
وعلى الفور توفى الزوج المنتحر، بينما تم إنقاذ الزوجة والطفلين، وحتى الآن يرقدان في المستشفى في حالة صحية حرجة وإصابات بليغة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1679 ] نشر منذ 25 دقيقة
مريض نفسي او مدمن مخدرات ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أسأل الله العلي القدير أن يرحم الزوجة وأطفالها وأن يشفيهم ونعم الشافي والمعين💓🌷
رااايق[ عدد التعليقات: 6831 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***