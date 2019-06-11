بالفيديو.. كارثة إنسانية تجتاح عائلة سورية بتركيا

نايف السالم(صدى):

شهدت عائلة سورية تعيش في تركيا، كارثة إنسانية بعدما أطلق ربة الأسرة النار على زوجته وطفليه، ثم أقدم على الإنتحار.

ونشبت مشاجرة بين الزوجين السوريين، أقدم على إثرها الزوج الغاضب ” عمر ” صاحب الـ42 عامًا على إطلاق النار على زوجته ” م.ش ” 37 عامًا وولديه، ثم رمي نفسه من نافذة شقته بالطابق الخامس في حي إسنلر بمدينة أسطنبول.

وعلى الفور توفى الزوج المنتحر، بينما تم إنقاذ الزوجة والطفلين، وحتى الآن يرقدان في المستشفى في حالة صحية حرجة وإصابات بليغة.