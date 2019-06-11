” الحياة الفطرية ” تكشف حقيقة صورة لجوّالي المناطق المحمية
أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية حقيقة صحة الصورة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تعود للجوّالين في المناطق المحمية.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح أن ما تم تداوله مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي حول جوالي المناطق المحمية، عاري عن الصحة.
وأضافت الهيئة قائلة : مَن يظهر بالصورة لا علاقة لهم بقوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة ” .
وجاء ذلك عقب تداول صورة لعدد من الأشخاص يرتدون زياً موحداً بجانب بعض رجال الأمن، حيث ذكر البعض أن هؤلاء الأشخاص من منسوبي قوة حماية المناطق المحمية.
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