” الحياة الفطرية ” تكشف حقيقة صورة لجوّالي المناطق المحمية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية حقيقة صحة الصورة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تعود للجوّالين في المناطق المحمية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح أن ما تم تداوله مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي حول جوالي المناطق المحمية، عاري عن الصحة.

وأضافت الهيئة قائلة : مَن يظهر بالصورة لا علاقة لهم بقوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة ” .

وجاء ذلك عقب تداول صورة لعدد من الأشخاص يرتدون زياً موحداً بجانب بعض رجال الأمن، حيث ذكر البعض أن هؤلاء الأشخاص من منسوبي قوة حماية المناطق المحمية.