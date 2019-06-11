  • الثلاثاء 11

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. حصان يعتدي على حنان مطاوع في كواليس مسلسل ” لمس أكتاف “

بالفيديو.. حصان يعتدي على حنان مطاوع في كواليس مسلسل ” لمس أكتاف “

بالفيديو.. حصان يعتدي على حنان مطاوع في كواليس مسلسل ” لمس أكتاف “
القاهرة(صدى):

اعتدى حصان على الفنّانة المصريّة، حنان مطاوع، في كواليس تصوير مسلسل ” لمس أكتاف ” ، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيث أقدم على عضّها في كتفها.

وأظهر مقطع فيديو مشهدًا من كواليس مسلسل ” لمس أكتاف ” ، يظهر اعتداء حصان على الفنّانة، حنان مطاوع، في أحد المشاهد التي تؤدّيها أمام الفناة ياسر جلال.

وعلّقتْ الفنّانة، حنان مطاوع عليه قائلة: ” الساعة كانت واحدة الظهر وفي رمضان وصايمة والشمس سيحتني وأنا وياسر جلال مش شايفين بعض ومركزة أوي ” .

وأضافت: ” قلت لو سمحتوا ليه موقفيني ورا الحصان، والمخرج قالي متخافيش، ثقة، وأنا مندمجة فجأة لقيت حاجة هبشتني، وبكلم الحصان كأنه كائن عاقل وبقوله يا ابن الذين ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *