تحسن ملحوظ في قطاع الأعمال في المملكة والإمارات

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير عالمي، عن تحسن قطاع الأعمال بالسعودية والإمارات أكبر اقتصادين عربيين، بشكل ملحوظ نتيجة النمو المتواصل في نشاط القطاع الخاص وتماسك أسعار النفط.

وأصدرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، التقرير الذي ذكرت فيه أن ” هذا التحسن يعكس احتمالات استمرار الانتعاش الاقتصادي في الدولتين الخليجيتين، وذلك بالنظر إلى تقارير رسمية ومصرفية في الفترة الأخيرة أظهرت نموّاً في أعمال القطاع الخاص في كلا البلدين “ .

وتابعت أن ” مؤشر المديرين للقدرة الشرائية في السعودية، الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2017، فيما قفز المؤشر بالنسبة للإمارات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 “ .

وأضافت ” تجاوز المؤشر لكلا البلدين حاجز 50 نقطة ليصل إلى 57.3 نقطة في السعودية، و59.4 نقطة في الإمارات؛ ما يعكس تحسناً كبيراً في الأعمال بالبلدين في السنوات الأخيرة وهو مؤشر على أن الانتعاش سيستمر ” .